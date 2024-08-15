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Фермеру предоставили земельный участок в Серпухове без проведения торгов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2024, 12:18
К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу обратился глава крестьянского (фермерского) хозяйства с жалобой на действия администрации городского округа Серпухов, информирует пресс-служба бизнес-омбудсмена.
«Предприниматель сообщил, что неоднократно обращался в администрацию с просьбами о предоставлении без проведения торгов земельного участка для осуществления сельскохозяйственной деятельности. По каждому такому обращению администрация сначала предлагала заявителю рассмотреть варианты земельных участков, однако впоследствии давала письменный отказ», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения доводов заявителя уполномоченный пришел к выводу о том, что основания для отказа в предоставлении земельного участка не соответствуют земельному законодательству Российской Федерации.
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