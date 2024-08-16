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Хромушин проверил степень готовности к зиме Дмитровского округа
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Августа 2024, 14:03
Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин посетил с рабочим визитом Дмитровский городской округ с целью проверки хода модернизации объектов теплоснабжающего комплекса и их подготовки к предстоящему отопительному периоду. Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Московской области.
В ходе визита Хромушин посетил три источника теплоснабжения. Один из них — котельная в рабочем поселке Икша, обеспечивающая отоплением и горячим водоснабжением 32 многоквартирных дома, 2 школы, детский сад и поликлинику. Этим летом в целях подготовки к осенне-зимнему периоду на котельной уже был проведен планово-предупредительный ремонт оборудования, включая замену запорной арматуры, ветхих тепловых сетей, ревизию бойлеров отопления и горячего водоснабжения.
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