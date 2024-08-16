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Вопросы социальной газификации обсудили в Щелкове и Лосино-Петровском
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Общество — 16 Августа 2024, 14:03
В зале заседаний администрации городского округа Щелково состоялся семинар по вопросу социальной газификации СНТ, расположенных на территории городских округов Щелково и Лосино-Петровский. Об этом передает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
В семинаре приняли участие депутат Московской областной думы Владимир Шапкин (председатель Общественного совета при управлении Росреестра по Московской области), председатель правления НО «Районный Союз СНТ» Анатолий Штоколов, а также представители управления Росреестра по Московской области и АО «МОСОБЛГАЗ» «Восток».
От управления Росреестра по Московской области участие в семинаре принимала Золотарева Людмила Витальевна, и. о. начальника Щелковского отдела управления.
На мероприятии обсудили основные критерии и условия по подключению к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях садоводческих некоммерческих товариществ в газифицированных населенных пунктах. До представителей СНТ доведена информация об утверждении программы газификации и публикации списка СНТ, с которыми будут заключены договоры на социальную газификацию
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