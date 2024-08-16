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Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в 34 городских округах Подмосковья в выходные
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Августа 2024, 14:04
В парках Московской области, 17 и 18 августа, вновь будут работать выездные бригады врачей. Проверить здоровье жители смогут в 35 парках, в том числе в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«С начала лета свое здоровье в парках региона проверили уже почти 7,8 тыс. человек. Такой формат очень удобен, так как позволяет получить консультацию специалиста в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
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