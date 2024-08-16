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Около 900 км покрытия отремонтировали на дорогах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Августа 2024, 14:07
В рамках ремонтного сезона дорожные службы отремонтировали почти 900 км покрытия на региональных и муниципальных дорогах, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» специалисты Мосавтодора обновили более 480 км покрытия. Об этом информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Дорожники завершили ремонт 164 участков региональных дорог, на муниципальной сети обновили покрытие порядка 670 дорог в городах и малых населенных пунктах. Проезд к домам, образовательным, медицинским учреждениям, объектам инфраструктуры, а также паркам, музеям и другим местам притяжения стал гораздо комфортнее – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. – Ремонтные работы продолжаются на 53 участках длиной более 147 км на региональной сети и на 98 участках длиной свыше 52 км на муниципальной дорожной сети».
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