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Почти 100 объектов недвижимости за 1 рубль предоставлено бизнесу Подмосковья в этом году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Августа 2024, 14:11
Порядка 100 объектов было предоставлено предпринимателям в рамках региональной программы поддержки «Недвижимость за 1 рубль» в 2024 году. Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего предпринимательства, передает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
«В этом году участниками региональной программы "Недвижимость за 1 рубль" стали 58 предпринимателей. Суммарный объем инвестиций в запуск их проектов составит 268 млн рублей, а их реализация позволит создать порядка 300 рабочих мест для жителей Подмосковья. Узнать о доступных объектах бизнес может на инвестиционной карте Подмосковья — сегодня здесь отображена информация о 190 объектах», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, например, получателем поддержки стал предприниматель из Балашихи. В этом году ему было предоставлено помещение в рамках программы на улице Свердлова. В рамках проекта предприниматель открыл пункт по работе с электронными площадками и маркетплейсами.
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