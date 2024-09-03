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Суд признал законным решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «Микстрой»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2024, 10:43
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Микстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации Рузского городского округа Московской области о внесении сведений в отношении ООО "Микстрой" в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
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