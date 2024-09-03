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Подмосковная легкоатлетка завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2024, 10:44
Подмосковная спортсменка Мария Ласицкене стала обладательницей бронзовой медали на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Новая высота», информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области
«Представительница региона олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене завоевала "бронзу" в прыжках в высоту среди женщин с результатом 1 метр 88 см. На первом месте спортсменка из Москвы, серебряным призером стала легкоатлетка из Санкт-Петербурга. Также на третьей ступени пьедестала вместе с подмосковной атлеткой расположилась еще одна представительница столицы», - говорится в сообщении.
Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Новая высота» проходили 31 августа в г. Прохладный (Кабардино-Балкарская Республика).
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