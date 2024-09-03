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В госпитальной школе подмосковного онкодиспансера прозвенел первый звонок
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Общество — 3 Сентября 2024, 10:48
Первый звонок прозвенел для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера и более 30 маленьких пациентов смогут обучаться в госпитальной школе по индивидуальному учебному плану. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«Занятия с детьми дошкольного и школьного возраста проводят учителя, воспитатели и тьюторы онкодиспансера. Для учеников готовят индивидуальные учебные планы по тем же образовательным программам, что и в обычных школах, при этом уроки разрабатывают для каждого ребенка персонально», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.
Филиал школы № 22 работает в диспансере с 2019 года. Ранее получать знания здесь могли ребята, которые учатся с 1 по 11 классы, с 2023 года образование стало доступным и дошкольникам, благодаря проекту «УчимЗнаем», задача которого способствовать реализации гарантированного права ребенка на получение качественного и доступного образования в условиях длительного лечения и отсутствия возможности посещать обычную школу или детский сад.
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