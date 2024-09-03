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Новые кластеры ФП «Профессионалитет» открылись в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2024, 11:10
В День знаний, 2 сентября, в Подмосковье начали работу семь новых кластеров Федерального проекта «Профессионалитет». Учебные заведения открыли свои двери для 12 тысяч студентов, информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.
«Проект "Профессионалитет", запущенный в 2022 году по всей стране, направлен на подготовку кадров для ключевых отраслей экономики. В этом году количество кластеров в Подмосковье увеличилось до 14. К уже существующим добавились еще семь новых — в Щелковском колледже, Мытищинском колледже, Орехово-Зуевском техникуме, Ногинском колледже, Можайском техникуме, Люберецком техникуме имени Ю. А. Гагарина и колледже "Подмосковье"», — говорится в сообщени.
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