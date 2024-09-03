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Владельцы торговых точек Подмосковья могут быть оштрафованы в общей сумме до 14 млн рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2024, 11:11
Еженедельно в разных округах Подмосковья проходят мониторинги по приведению в соответствие объектов торговли, потребительского рынка и услуг, а также соблюдения миграционного законодательства. На прошлой неделе сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области вместе с ГУРБ и УМВД посетили 73 торговых точки в Долгопрудном, Пушкинском, Раменском и Химках, передает пресс-служба ведомства.
«В рамках рейдов обнаружена 31 локация, где торговля велась с нарушениями. Основная часть вопросов относительно соблюдения закона иностранными гражданами», - говорится в сообщении.
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