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Подмосковные специалисты завершают ремонт дома в Мариуполе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2024, 11:36
Специалисты из Подмосковьязавершают работы по восстановлению пятиэтажного жилого дома, расположенного в Центральном районе Мариуполя. Об этом информирует пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Во время боевых действий здание, имеющее восемь подъездов, серьезно пострадало от прямых попаданий снарядов, многодневных пожаров и ударных волн. В результате этих повреждений были нарушены стены, а также частично обрушены конструктивные элементы», - отмечается в материале.
На объекте завершены работы по восстановлению конструктивных элементов, отремонтирована кровля и фасад, установлены новые пластиковые окна. Также произведена полная замена систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации и электроснабжения. В настоящее время специалисты завершают внутреннюю отделку мест общего пользования и установку новых дверных блоков
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