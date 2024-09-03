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Михаил Мишустин и Андрей Воробьев посетили лицей «Авиатика» в Лобне
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2024, 11:37
Это современный образовательный комплекс, оборудованный всем необходимым для учебы, занятий спортом и творчеством. Он построен по нацпроекту. Лицей включает школу на 220 мест и детсад на 330 детей. Это одно из двух крупнейших учебных заведений в Подмосковье. В прошлом году подобную школу в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском округе открыл президент, передает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрели в лицее классы, столовую, спортивный и актовый залы, а также поздравили учащихся и педагогов с началом учебного года.
«Андрей Юрьевич, скажу абсолютно искренне, что я поражен масштабами, скоростью и качеством работы, которую региональные власти провели по открытию лицея. Он потрясающий, современный. Здесь еще важно было подготовить персонал, сделать все лабораторные классы. Хочу поблагодарить в вашем лице всех коллег из Московской области, кто трудился над этим проектом, - сказал Михаил Мишустин. - Федеральная часть финансирования была вовремя доведена. Это большая президентская программа, и все мы стараемся, чтобы национальные проекты, государственные программы, указы и поручения Президента выполнялись вовремя. Сегодня мы видим пример такой работы, и счастливые глаза ребят, преподавателей – это настоящая награда. Еще очень важно развивать инфраструктуру, ведь для школы необходимы хорошие дороги, автобусы, чтобы у ребят была возможность комфортно доехать как до своего дома, так и к местам, где они будут заниматься спортом или в изостудии».
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