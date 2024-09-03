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Более 400 договоров заключили юрлица Подмосковья с регоператором Рузского кластера за лето
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2024, 11:38
Летом юридические лица заключили 421 договор с Рузским региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, передает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Только в августе заключено 117 договоров с организациями, включая СНТ, управляющие компании и другие коммерческие предприятия», - говорится в сообщении.
Для качественного вывоза всех типов отходов на территории Рузского кластера в среднем в месяц потребовалось 327 единиц техники.
В пресс-службе подчеркнули, что в соответствии с федеральным законодательством собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на обслуживание с региональным оператором в зоне его деятельности.
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