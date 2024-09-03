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На сложном перекрестке в Химках организуют круговое движение
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2024, 11:40
В Химках приступили к устройству кругового движения на пересечении улиц Репина, Заводской и Коммунального проезда, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Новая схема движения будет организована в качестве пилотного проекта.
«Перекресток сложный, регулярно на нем образуются пробки, поэтому для увеличения пропускной способности и оптимизации трафика было принято решение обустроить на нем круговое движение. Эксперимент покажет, насколько мера будет эффективной», — рассказали в ведомстве.
В выходные для минимизирования неудобств автомобилистов уже начали нанесение временной разметки кругового движения. Также будут немного перенесены пешеходные переходы, согласно запланированной схеме. В сентябре работы будут завершены — дорожники завершат нанесение разметки и установку соответствующих знаков.
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