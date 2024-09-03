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Почти 470 человек прошли онкоскрининги в Центрах амбулаторной онкопомощи
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2024, 11:42
В прошедшую субботу в Подмосковье в Центрах амбулаторной онкологической помощи прошел Единый день открытых дверей. Жители региона старше 18 лет могли проверить своё здоровье, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Успешное лечение онкологических заболеваний заключается в своевременной диагностике. Мы видим, что Дни открытых дверей пользуются спросом у жителей региона. В прошедшую субботу 467 человек прошли диагностику и получили консультацию специалистов наших Центров амбулаторной онкологической помощи. В результате у семи человек выявлено онкологическое заболевание, а у 33 заподозрили злокачественные новообразования. Все пациенты были направлены на дополнительное обследование и лечение», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
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