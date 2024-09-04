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Более 12 тыс. женщин Подмосковья прошли маммографию по самозаписи с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Сентября 2024, 11:21
В Московской области женщинам старше 40 лет и не проходившим маммографию более двух лет доступна самозапись на исследование. Сделать это можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по тел.122, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин является рак молочной железы. С возрастом риск развития заболевания только повышается, именно поэтому важно своевременно проходить диагностику. Мы призываем всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье для удобства пациенток на данный вид исследования открыта самозапись. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 12 тыс. женщин, из которых у 1,2 тыс. были выявлены отклонения. Все они направлены на дополнительную диагностику и лечение», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
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