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УФАС Подмосковья включит ООО «ТД «ЭСЛ» в реестр недобросовестных поставщиков
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Сентября 2024, 11:21
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МБУ «Красногорская городская служба», в отношении ООО «ТД «ЭСЛ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.
«Учреждение заключило с обществом контракт на поставку рассады однолетних растений для оформления цветников в городском округе Красногорск Московской области. В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», - сказано в сообщении.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
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