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Дорожники Подмосковья отремонтировали знаки на 11 дорогах
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Сентября 2024, 11:27
Специалисты Мосавтодора отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 11 региональных дорогах, рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Ремонтные работы и установку новых знаков провели на ул. Кооперативной в Жуковском, ул. Новой в дачном поселке Красково г. о. Люберцы, ул. Советской в Электрогорске Павлово-Посадского округа, ул. 100-й Свирской Дивизии в Раменском, ул. Центральной в Черноголовке, ул. Придорожной в Ступине, ул. Орджоникидзе в Подольске, ул. Дорожной в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, ул. Центральной в поселке Зверосовхоза Пушкинского округа, а также на проезде Мишина в Серпухове и Краснополянском проезде в Лобне.
Отсутствующий или поврежденный знак несёр в себе опасность для автомобилистов не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.
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