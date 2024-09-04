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Более 160 участков предоставили в Подмосковье по программе «Земля врачам»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Сентября 2024, 11:28
За восемь месяцев этого года 163 врача из Подмосковья получили в безвозмездное пользование земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства. Об этом информирует пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
Социальная программа «Земля врачам» в Московской области действует по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Всего с момента старта программы предоставлен 2 331 земельный участок.
Претендовать на земельный участок могут врачи по одной из 39 узких специальностей, работающие в медучреждениях 32 округов. Это сделано для того, чтобы привлечь на работу, прежде всего в отдаленные территории Подмосковья, медицинских специалистов.
Так, за весь период действия программы в Московской области землю получили 358 терапевтов, 237 акушеров-гинекологов, 235 педиатров, 188 хирургов, 157 анестезиологов-реаниматологов и другие.
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