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Более 1 тыс. сухостойных и аварийных деревьев срубили в Подмосковье с начала лета
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Сентября 2024, 11:28
Сухостои и деревья с поврежденными ветвями представляют потенциальную угрозу для жителей, особенно в условиях сильного ветра или непогоды. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья следят за тем, как коммунальные службы выполняют эти задачи, чтобы гарантировать качество выполнения работ. Об этом передает пресс-служба ведомства.
Так, за летний сезон на территории Московской области по обращениям жителей и в рамках сезонной опиловки устранено 1 095 сухостойных и аварийных деревьев.
Аварийными признаются деревья с наличием структурных изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней, опасного наклона, способных привести к падению ветвей или целого дерева.
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