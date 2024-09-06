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Акция по регистрации, чипированию и вакцинации питомцев в парках Подмосковья расширяет географию
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Сентября 2024, 10:48
Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с Министерством благоустройства Московской области продлевают акцию, в рамках которой в парках Подмосковья владельцы домашних животных могут зарегистрировать, чипировать или вакцинировать питомцев прямо во время прогулки. Так, мобильные офисы Госветслужбы появятся еще в 11 парках региона, информирует пресс-служба Минсельхозпрода.
«В конце лета мы организовали работу ветеринарных врачей в 14 парках Подмосковья и с первых дней акции увидели, что такой формат удобен и пользуется спросом среди владельцев домашних животных. Так, за это время в единой региональной системе было зарегистрировано 228 питомцев, чипированы 186 любимцев, 156 – были вакцинированы. Приняли решение расширить географию проекта – еще в 11 парках можно будет позаботиться о здоровье животных и чипировать питомцев для безопасности на случай, если оно потеряется, а также при необходимости получить консультацию специалиста», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
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