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Бытовую химию из Подмосковья поставили в крупнейшую торговую сеть Казахстана
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Сентября 2024, 10:49
Продукция компании ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», работающей в городском округе Мытищи, появилась на полках одной из самых крупных торговых сетей Республики Казахстан Magnum, передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В этой ритейл-сети мы решили представить свою бытовую химию под брендом SPELL. Благоприятному ценообразованию способствует то, что при ее создании используются флаконы, изготовленные нами на собственном производственном оборудовании. Линия для их производства заработала в 2022 году, инвестиции в ее запуск составили 30 млн рублей», — рассказал генеральный директор ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» Дмитрий Куршин.
Производителю бытовой химии из Подмосковья удалось «зайти» в один из ведущих ритейл-магазинов республики, он объединяет более 200 магазинов в 14 городах Казахстана. Сейчас здесь представлено 12 торговых наименований его продукции, в том числе средства для стекол, антижир для стеклокерамики и средство для удаления плесени.
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