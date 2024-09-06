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УФАС Подмосковья выявило нарушение при проведении закупки в Дмитровском городском округе
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Общество — 6 Сентября 2024, 10:49
Управление рассмотрело жалобу ООО «Брокер групп» на действия Управления капитального строительства Дмитровского г.о., Центра проведения торгов Дмитровского г.о. при проведении открытого конкурса
в электронной форме на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектно - сметной документации, включая экспертизу проектной документации линейных объектов централизованной системы водоснабжения, требующих капитального ремонта, информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы заявителя», - говорится в сообщении.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало управлению капитального строительства Дмитровского г.о., Центру проведения торгов обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.
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