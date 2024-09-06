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Подмосковные борцы-классики завоевали 2 медали на первенстве мира в Испании
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Сентября 2024, 10:51
Спортсмены из Подмосковья удостоились двух бронзовых наград на первенстве мира по греко-римской борьбе в Испании, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В наилегчайшей весовой категории до 55 кг на третью ступень пьедестала поднялся представитель Подмосковья Алибек Амиров. В схватке за «бронзу» ему удалось со счетом 10:0 взять верх над соперником из Азербайджана Рахимом Хасановым. В полуфинале турнира россиянин уступил победителю мирового первенства иранцу Али Ахмади Вафа, который в заключительной встрече одолел Исайю Кортеса из США», - говорится в сообщении.
Еще один подмосковный борец Анатолий Аверин замкнул призовую тройку в рамках весовой категории до 97 кг. В утешительном финале за третье место он встретился с сербом Бранко Дукичем. Победа со счетом 7:3 досталась россиянину.
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