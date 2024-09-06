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Педагог из Подольска приобрела квартиру благодаря «Соципотеке»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Сентября 2024, 10:55
Учительница начальных классов в рамках программы «Социальная ипотека» купила квартиру в городском округе Подольск. Дом она выбрала рядом с работой. Об этом информирует пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
Ольга Плотцева преподает в МОУ «СОШ №12». Ее стаж превышает 20 лет. Обладательница сертификата вспоминает, как готовясь к школе ходила в художественный класс, чтобы подготовить руку к письму. Занятия произвели на нее такое впечатления, что Ольга решила стать педагогом.
«Я навсегда запомнила нашу первую учительницу ее доброту, подход к детям, манеру объяснять. Сейчас, когда мои ученики добиваются успехов, мне очень радостно осознавать свою причастность к этому», — поделилась она.
Семья Плотцевых жила с родственниками. Узнав из корпоративной рассылки о региональной мере поддержки, Ольга решила подать документы.
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