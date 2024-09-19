В этом году в Нижнем Новгороде наконец достроили фуникулер, который связал кремль с улицей Рождественской. В общей сложности работы заняли больше трех лет. Стоимость поездки для одного человека в одну сторону — 200 рублей. Цена и необходимость в подъемник

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Общество — 19 Сентября 2024, 15:25
В результате прошедших торгов в порядке приватизации реализовано недвижимое имущество, расположенное в д. Михалево Лотошинского округа и в п. Верея Орехово-Зуевского округа. Это два неиспользуемых одноэтажных здания (площадь одного 34,3 кв.м, другого - 62,8 кв.м), требующих капитальных вложений, которые ранее использовались, как ветеринарные пункты, а сейчас находятся в заброшенном состоянии, информирует пресс-служба регионального Министерства имущественных отношений.
«Заявку на участие в двух аукционах подал единственный индивидуальный предприниматель, с которым заключен договор купли-продажи по начальной цене продажи. Общая выкупная стоимость двух объектов составила более 1,2 млн рублей», - говорится в сообщении.
С информацией о планируемых к выставлению на торги объектах, а также имуществе, находящемся в торгах, можно ознакомиться в режиме интерактивной карты на сайте Минмособлимущества.
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