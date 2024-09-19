21сентября 2024
суббота
|
Более 3 тыс. нарушителей правил перехода через ж/д пути зафиксировано в Подмосковье за лето
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Сентября 2024, 15:26
За три летних месяца с помощью камер зафиксировали более 3 тыс. нарушителей правил перехода через железнодорожные пути на станциях Московской области, передает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«В Подмосковье вблизи ж/д станций и пешеходных переходов через пути оборудовано более 130 камер с функцией распознавания лиц — за лето они зафиксировали более 3,1 тыс. нарушителей правил безопасного перехода. Система не просто фиксирует нарушения, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Всего с начала года в регионе выписано порядка 5 тысяч штрафов за нарушения правил перехода», — сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Больше всего камер установлено в следующих округах: Одинцовском, Истре, Мытищах, Раменском и Пушкинском.
Такая мера позволяет снизить число нарушений, который могут повлечь за собой случаи травмирования на железной дороге.
С начала года на железной дороге Подмосковья зафиксировано более 140 смертельных случаев, свыше 80 случаев из них были зафиксированы при несанкционированном переходе путей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
ночью +12 +14 утром +9 +11
Котировки
Партнеры