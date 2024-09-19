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Порядка 12 тротуаров к медучреждениям построили в Московской области в рамках нацпроекта БКД
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2024, 15:32
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожные службы Московской области построили 12 тротуаров на региональных дорогах к медучреждениям. Это позволило обеспечить удобный и безопасный путь к домам и социально значимым объектам, информирует пресс-служба регионального Минтранса.
«Для комфорта пешеходов работы провели в 10 округах — всего построили 12 тротуаров к поликлиникам, ФАПам, амбулаториям, больницам. Общая протяженность новых тротуаров составила более 15 километров. Сейчас дорожники продолжают обустройство новых тротуаров к ФАПам в селе Саввино в Егорьевске и в деревне Судислово в Шаховской», — сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Новый тротуар длиной порядка 2,7 км в с. Черкизово г.о. Коломна построили к Черкизовскому психоневрологическому интернату. В г.о. Серпухов обустроили 2,2 км тротуара в деревнях Скрылья и Глазово на дороге, ведущей к детской больнице и поликлинике – этот тротуар стал победителем голосования жителей на портале «Добродел», а также к местному ФАП в д. Гавшино. В Чехове построили три тротуара на ул. Гагарина – к Чеховской больнице, на ул. Чехова – к поликлинике и в селе Молоди вблизи амбулатории.
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