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Более 10 тыс. детей прошли реабилитацию в соцучреждениях Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2024, 15:37
В Подмосковье свыше 30 комплексных центров социального обслуживания и семейных центров, где ежедневно получают помощь дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также дети у которых есть даже незначительные нарушения развития. Об этом передает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.
«Мы уделяем большое внимание развитию как медицинской, так и социальной реабилитация детей. Только с начала года в наших соц. центрах получили помощь более 10 тысяч детей — это и ранняя помощь новорожденным, а также реабилитация детей-инвалидов. Главное конечно — это наши кадры: реабилитологи, логопеды, педиатры. Они внедряют все больше инновационных методов и способов реабилитации, что позволяет совершенствовать систему в целом и достигать лучших результатов в каждом конкретном случае», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
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