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На инвестпортале Подмосковья с начала года заработали пять новых сервисов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2024, 15:38
С начала 2024 года на инвестиционном портале Московской области запустили сразу пять новых сервисов. Большинство из них помогают упростить различные аспекты работы компаний сегмента МСП, передает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Одна из наших прямых задач — упростить работу малого и среднего бизнеса. Это относится как к помощи в различных финансовых вопросах, так и к решению организационных задач. Для комплексных решений мы разрабатываем сервисы, где для достижения одной комплексной цели и фактически в один клик удается «закрыть» сразу несколько задач», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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