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Подмосковные врачи родоразрешили беременную двойней с переплетением пуповин
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Сентября 2024, 12:21
В акушерское отделение патологии беременности Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила женщина с редким диагнозом «монохориальная моноамниотическая двойня». Такая патология характеризуется тем, что у малышей общие плацента и амниотический пузырь. Из-за этого пуповины могут переплетаться, завязываться в узлы, обвивать детей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
«Данный случай подразумевает только досрочное оперативное родоразрешение не позднее 34 недель. У нас есть возможность благополучно родоразрешать таких пациенток. И если это происходит преждевременно, выхаживать и поэтапно оказывать всю необходимую медицинскую помощь новорожденным», – рассказала заведующая отделением патологии беременности Оксана Болотова.
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