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Жители Московской области встретились с руководителями проектов фонда капремонта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Сентября 2024, 12:24
На прошедшей неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области провели выездные проверки на ключевых площадках строительства региона. В рамках рабочей поездки представители ЦУП посетили Раменский округ, Люберцы, Дзержинский, Клин, Рузский округ и Балашиху, информирует пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Основная цель визитов заключалась в обсуждении хода капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), сроков выполнения работ и определении способов ускорения процесса. Жители многоквартирных домов задали интересующие вопросы и получили консультации у специалистов фонда.
Таже руководители проектов уделяют особое внимание вопросам взаимодействия с подрядными организациями и строительному контролю. На всех встречах присутствовали эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», которые осуществляют контроль качества выполнения работ.
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