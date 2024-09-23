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В Талдомском округе отремонтировали 13 дорог
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Сентября 2024, 12:26
Дорожные службы Московской области в рамках ремонтного сезона завершили замену покрытия на 13 муниципальных и региональных дорогах Талдомского округа. При этом в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 7 региональных участков, передает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Ремонт в Талдомском округе завершен, порядка 50 тысяч жителей теперь с комфортом будут ездить по отремонтированным дорогам к домам и социально значимым местам: образовательным и спортивным учреждениям, а также местным достопримечательностям», — добавили в ведомстве.
На региональной сети в рамках нацпроекта заменили более 20 км на следующих дорогах: ул. Пришвина в г. Талдоме, которая ведет к детской площадке и школе искусств имени А.А. Цветкова, от с. Новоникольское до д. Глинки, от д. Ширятино до д. Дьяконово, от с. Спас-Угол до границы с Тверской областью. Также отремонтировали две улицы в р.п. Вербилки — ул. Полевую, которую выбрали жители на портале «Добродел» и ул. Карла Маркса — она ведет к парку и стадиону «Труд».
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