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Загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составила 5 баллов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Сентября 2024, 12:28
В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 1,1 млн автомобилей, что на 0,5% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 "Дон" и М-9 "Балтия", а также на Варшавском, Калужском, Носовихинском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Рублево-Успенском, Косинском, Пятницком, Минском, Рязанском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов», - сообщается в материале.
Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
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