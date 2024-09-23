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Свыше 1,8 млн человек посетили парки Подмосковья за прошедшую неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Сентября 2024, 12:31
С 16 по 22 сентября парки Подмосковья посетило более 1,8 млн человек, информирует пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.
Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье. Более 275 тыс. человек побывало в парках 22 сентября. За все выходные дни посещаемость составила более 531 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 257 тыс. человек.
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