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Более 120 «земских врачей» и «земских фельдшеров» трудоустроились в Подмосковье в 2024 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Сентября 2024, 10:37
В Московской области действуют программы по поддержке медицинских специалистов, приезжающих работать в сельскую местность – «Земский доктор» и «Земский фельдшер», информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«В регионе мы реализуем масштабный комплекс мер поддержки наших медработников. В фокусе внимания как привлечение новых кадров, так и поддержка тех, кто уже у нас работает. Важно обеспечивать доступность и качество медицинской помощи в отдаленных территориях, а благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", с начала года в наши больницы трудоустроились 122 медработника», - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Так, врачи могут получить до 1,5 млн рублей, а средние медицинские специалисты – до 750 тыс. рублей. Сумма выплаты зависит от удаленности территории.
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