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Более 1,1 млн автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья во вторник утром
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Сентября 2024, 10:38
Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано 1,1 млн автомобилей, что соответствует средним значениям прошлого месяца, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 "Дон" и М-9 "Балтия", а также на Ленинградском, Дмитровском Носовихинском, Косинском, Варшавском, Рязанском, Щелковском, Рублево-Успенском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов», - говорится в сообщении.
Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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