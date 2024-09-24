Чрезвычайную пожарную опасность объявили во всем Подмосковье с 24 по 26 сентября

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Сентября 2024, 10:44
Двадцать третьего сентября на территории гослесфонда Московской области произошли шесть пожаров. При тушении возгораний были задействованы 32 единицы техники и 71 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления. Об этом передает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства Московской области.
Двадцать четвертого сентября на всей территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности.
Двадцать пятого сентября на всей территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности.
Двадцать шестого сентября на всей территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности.
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