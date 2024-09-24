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Автобусные остановки отремонтировали на шести дорогах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Сентября 2024, 10:57
Специалисты «Мосавтодора» провели ремонт остановочных павильонов на шести региональных дорогах в пяти городских округах, информирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«После обследования были выявлены поломанные остановки, которые были оперативно восстановлены для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта», - отметили в ведомстве.
Остановочные павильоны отремонтировали на ул. Заречной в Лобне, ул. Пушкина в Луховицах, ул. Вокзальной в микрорайоне Востряково в Домодедове и на Вертлинском шоссе в Солнечногорске. А в Подольске остановки привели в нормативное состояние на двух улицах — Кирова и 43-й Армии.
Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют дорожной инфраструктуре: остановочным пунктам и павильонам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам.
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