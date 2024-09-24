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Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Благодор» на 2,9 млн рублей
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Сентября 2024, 11:02
Суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «Благодор» к административной ответственности, информирует пресс-служба регионального ведомства.
«Ранее управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО "Благодор" и ООО "Капиталстрой" нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», - говорится в сообщении.
На основании принятого решения управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО «Благодор» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере более 2,9 млн. рублей.
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