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Ожидается V класс пожарной опасности в Подмосковье 25 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2024, 10:38
Двадцать четвертого сентября на территории гослесфонда Московской области произошли шесть пожаров, информирует пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
«Пожары были зафиксированы в Электрогорском участковом лесничестве в 1 км от г. Электрогорск Павлово-Посадского г. о. на площади 0.01 га, во Фрязевском участковом лесничестве в 4 км от д. Марьино Богородского г. о. на площади 0.6 га и в Кудиновском участковом лесничестве в 2 км от г. Старая Купавна Богородского г. о. на площади 0.05 га. В Городищенском участковом лесничестве в 3 км от п. Орловка Орехово-Зуевского г. о. на площади 0.01 га. В Загородном участковом лесничестве в 1 км от д. Строкино Раменского г. о. на площади 0.1 га. В Пригородном участковом лесничестве рядом с д. Челохово г. о. Егорьевск на площади 0.01 га. При тушении возгораний были задействованы 28 единиц техники и 53 человека личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления», - говорится в сообщении.
25, 26 и 27 сентября на всей территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности
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