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Суд признал законным решение УФАС Подмосковья в отношении ООО СК «Твой дом»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2024, 10:39
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО СК «Твой дом» в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО "Дирекция модернизации образования Московской области" о внесении сведений в отношении ООО СК "Твой дом" в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Раменский колледж"» - говорится в сообщении.
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