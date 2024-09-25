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В Подмосковье переселено 190 человек из аварийного жилья за неделю
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2024, 10:41
В Подмосковье из аварийного жилья переселено 190 человек за минувшую неделю в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«Переселили людей из 88 жилых помещений общей площадью более 3,2 тыс. квадратных метров из 17 городских округов», - говорится в сообщении.
Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, а также предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде.
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