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Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартовала в Московской области
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2024, 10:44
С 24 сентября по 27 октября пройдет всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Онлайн-состязание проверяет и помогает повысить дорожную грамотность учеников 1-9 классов, информирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Безопасность детей — один из наших главных приоритетов. В этом направлении по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано. Также особое внимание уделяем просветительским мероприятиям, которые направлены на повышение уровня знаний о дорожном движении и поведении на дорогах. В том числе в рамках нацпроекта ежегодно проводится всероссийская онлайн-олимпиада „Безопасные дороги“, где школьники могут закрепить свои знания ПДД. За четыре года проверили свою дорожную грамотность более 15 миллионов участников», — сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин
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