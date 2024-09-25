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Порядка 3,4 млрд рублей сэкономили резиденты подмосковных ОЭЗ за счет таможенных льгот
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2024, 10:47
С начала 2022 года, за счет нулевой ставки таможенной пошлины резиденты пяти подмосковных ОЭЗ сэкономили 3,42 млрд рублей, информирует пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Для резидентов особых экономических зон Подмосковья действует режим свободной таможенной зоны, который обеспечивает им нулевую таможенную пошлину. Нулевая ставка распространяется на импортируемые резидентами товары для своего производства. Такая же ставка действует в отношении вывозимой в другие страны продукции, произведенной резидентами на территории ОЭЗ, и позволяет им экономить значительные средства, которые компания может перенаправить на решение других приоритетных задач», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
Обнуление таможенной пошлины — лишь одно из преимуществ, которые получают резиденты отдельных особых экономических зон в России. Также компании, получившие статус резидента ОЭЗ, получают ряд налоговых преференций. Льготы распространяются на налог на имущество, на земельный и транспортный налоги, а также налог на прибыль. Это также обеспечивает им весьма существенную поддержку, позволяющую значительно повысить эффективность реализации своих проектов именно на территории особых экономических зон.
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