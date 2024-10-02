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Более 12 тыс. обращений поступило в службу «112» через приложение
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Октября 2024, 10:54
Жители и гости региона все чаще обращаются за помощью через мобильное приложение «112 МО». С начала года количество таких обращений превысило 12 тысяч, информирует пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
«Это говорит о готовности жителей использовать современные технологии для вызова помощи в экстренных ситуациях», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что обращение в систему-112 через приложение имеет ряд преимуществ. В первую очередь, пользователь может отследить маршрут движения бригады скорой помощи или службы газа на вызов. Кроме того, сама платформа позволяет связаться с оператором 112 наиболее удобным для вас способом – СМС-сообщением, по телефону, посредством видеовызова, с помощью кнопки «Я здесь, мне нужна помощь» (в этом случае ваши координаты автоматически отправятся в службу спасения).
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