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Детский сад в ЖК «Одинцово-1» введен в эксплуатацию
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Октября 2024, 10:56
Детский сад на 60 мест в жилом комплексе «Одинцово-1» Одинцовского округа ввели в эксплуатацию, Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение компании «ПИК», информирует пресс-служба ведомства.
«Соцобъект построен в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования», — отмечается в сообщении.
Здание детского сада рассчитано на 60 воспитанников. В нем оборудованы групповые помещения, методический и медицинский кабинеты, пищеблок и кружковая. На прилегающей территории обустроены игровые и физкультурные площадки с теневыми навесами. Проведено комплексное озеленение.
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