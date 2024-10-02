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Жилому дому в ЖК «Лобня Сити» присвоили кадастровый номер
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Октября 2024, 11:01
В Подмосковье строят ЖК «Лобня Сити». Кадастровый номер присвоили новому жилому дому в комплексе. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом информирует пресс-служба Минжилполитики региона.
Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Россреестра по Московской области.
Дому присвоили кадастровый номер — 50:41:0020610:3356, объект находится по адресу: Московская область, округ Лобня, ул. Колычева, дом № 7.
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