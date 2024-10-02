07октября 2024
понедельник
|
Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах со 2 по 4 октября
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Октября 2024, 11:03
Второго октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — I класс, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс, в Ступинском лесничестве — V класс пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Третьего октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, в Ступинском лесничестве — V класс пожарной опасности», — добавили в ведомстве.
Четвертого октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, в Ступинском лесничестве — V класс пожарной опасности.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
утром +12 +14 днем +15 +17
Партнеры